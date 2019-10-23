Лос-Анджелес, США, , 16:09 — REGNUM Поклонники фильма «Джокер», в котором главную роль исполнил актёр Хоакин Феникс разозлили жителей Бронкса (района Нью-Йорка, США), в котором находится известная лестница, показанная в кинокомиксе. Об этом 23 октября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/nypost/status/1186356278962118656

Многочисленные фанаты, постоянно фотографирующиеся на лестнице и занимающие её пространство, мешают местным жителям ходить на работу или посещать школу. Из-за этого некоторые граждане предложили вообще закрыть эту лестницу, пояснив, что им страшно там появляться.

«Мы надеемся, что это скоро закончится, потому что нам это не нужно», — сказал журналистам пожилой житель района Джонатан Фрэнсис, добавив: люди чувствуют, что к ним относятся неуважительно.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Джокер» начал терять очки рейтинга на известном сайте Rotten Tomatoes. Сейчас картина имеет оценку 68% от критиков и 89% от зрителей.

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