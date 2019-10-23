Кэсон, КНДР (Северная Корея), , 15:54 — REGNUM В КНДР в ходе раскопок обнаружили могилу короля эпохи Корё Хеджона, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Известно, что захоронение было обнаружено на склоне холма недалеко от водохранилища в городе Кэсон.

По данным специалистов, захоронение состоит из трех камер. Погребальная камера имеет длину 4 метра, ширину 3,4 метра и высоту 2,2 метра. Известно, что это самая большая гробница эпохи Корё, обнаруженная на территории двух Корей.

Известно, что во время раскопок также были найдены резная надгробная плита, посуда из селадона (керамика), черепица с изображением цветов, осколки скульптуры в форме дракона.

Хеджон — 2-й правитель корейского государства Корё, правивший в 944−945 годах.

Корё — государство на Корейском полуострове, появившееся после падения государства Силла в 935 году и существовавшее до воцарения династии Чосон в 1392 году.