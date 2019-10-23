Нью-Йорк, США, , 14:35 — REGNUM Телеканал NBC выпустит сериал про киберспорт, над созданием которого будут работать создатель и актёр ситкома «Теория большого взрыва». Об этом 23 октября сообщил журнал Variety.

Джонни Галэки и Энтони Дель Брокколо будут работать над созданием шоу, которое получит название The Squad. В центре повествования будет находиться группа друзей, которые любят киберспорт.

Джонни Галэки хорошо известен поклонникам «Теории большого взрыва» по роли Леонарда Хофстедтера. Стоит отметить, что ранее стало известно: телеканал CBS также запустил в производство новый сериал про киберспорт. Его сюжет расскажет о бывшем профессиональном баскетболисте, который, пытаясь наладить отношения с сыном, приобретает киберспортивную франшизу.

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