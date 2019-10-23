Лос-Анджелес, США, , 14:22 — REGNUM К актёрскому составу фильма «Форсаж 9» присоединилась хип-хоп исполнительница, актриса и звезда соцсетей Карди Би. Об этом 22 октября сообщил на своей странице в Instagram Вин Дизель.

https://www.instagram.com/p/B37fP3wl9_y/

Актёр записал видео во время съёмок картины в Великобритании. Они были возобновлены после приостановки, причиной которой стал несчастный случай на съёмочной площадке в июле 2019 года. Тогда каскадер получил «серьёзную травму головы».

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили: поклонники франшизы могут увидеть в будущих фильмах «Форсаж» Киану Ривза, актёр встречался с создателями фильмов для переговоров. Девятая часть «Форсажа» выйдет на большие экраны 21 мая 2020 года.

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