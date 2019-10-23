Москва, , 13:27 — REGNUM Российская режиссёр и актриса Рената Литвинова присоединилась к мнению Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы о кинокомиксах. Соответствующую публикацию она разместила 23 октября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B39CF-mIWNx/

Литвинова назвала продукцию студии Marvel «киношным фастфудом», в котором нет «ничего для ума и сердца». Она добавила, что сама не против иного кино, но сама смотреть их не может.

«Если я за кого-то — то я за Мартина и Френсиса и Тодда и таких режиссёров много», — написала Литвинова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный режиссёр фильмов Marvel Джеймс Ганн заявил: сегодняшние кинокомиксы — это то же самое, что вчерашние вестерны и фильмы о гангстерах. Он вспомнил, что дедушки людей его поколения в то время также негативно отзывались о картина режиссёров Джона Форда,Сэма Пекинпаи Серджо Леоне.

Мартин Скорсезе заявил, что кинокомиксы — это не кино, назвав их «парками аттракционов». Фрэнсис Форд Коппола поддержал его, сказав, что, по его мнению, эти фильмы являются «отвратительными».

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