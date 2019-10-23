Данилов, Ярославская область, , 13:04 — REGNUM Культурный слой города Данилова вошел в число выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Приказ об этом издал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Данилов Алексей Лобанов

Объект археологического наследия «Культурный слой города Данилова, XVI—XIX века» должен быть включен в единый государственный реестр в течение года. За это время специалисты должны определить границы памятника. Культурный слой находится под охраной государства, это означает, что всем земляным работам на территории памятника должны будут предшествовать археологические раскопки.

В Ярославской области из 11 существующих городов наследием археологии признан культурный слой Ярославля, Ростова Великого и Переславля.

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