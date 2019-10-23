Данилов, Ярославская область, 23 октября 2019, 13:04 — REGNUM Культурный слой города Данилова вошел в число выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Приказ об этом издал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Объект археологического наследия «Культурный слой города Данилова,
В Ярославской области из 11 существующих городов наследием археологии признан культурный слой Ярославля, Ростова Великого и Переславля.
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