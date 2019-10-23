Москва, , 12:50 — REGNUM 23 октября состоится торжественная церемония передачи в дар Государственному музею политической истории России фотографий Даниэля Жандра из серии «СССР 1970».

Даниэль Жандр — известный швейцарский фотограф и график, непревзойденный мастер фотопортрета. В конце 60-х годов прошлого века он объехал весь мир, снимая «неповторимую повседневность». Проехав от Находки до Ленинграда, фотохудожник создал поэтичный рассказ о советской стране и ее людях.

Взгляд швейцарского фотографа на советскую действительность позволяет увидеть Советский Союз 70-х годов глазами человека из другого мира. Его снимки — это лирические этюды и жанровые зарисовки, созданные внимательным, искренним, порой ироничным, но неизменно доброжелательным и деликатным художником.

Его фотографии уже экспонировались в Музее политической истории в Санкт-Петербурге в 2008 году на выставке «СССР 1970 в объективе швейцарского фотохудожника». На торжественной церемонии выступит сам фотограф, его супруга, а также представители музея и Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге.