Штат Калифорния, США, , 12:18 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Apple TV объявило о том, что к актерскому составу сериала «Основание» присоединились Джаред Харрис, получивший признание благодаря «Шерлок Холмс: Игра теней», «Фотограф», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мертвец» и «Далеко-далек», и Ли Пейс, сыгравший в серии фильмов «Хоббит», «Солдатская девушка», «Запределье» и «Мертвые до востребования».

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, научно-фантастическая драма основана на одноименной книжной серии Айзека Азимова и рассказывает о группе изгнанников и преступников, которые стремятся спасти Галактическую Империю от разрушения. Однако вскоре они начинают понимать, что исполнить задуманное они могут, только бросив вызов устоявшемуся порядку вещей.

В качестве шоураннера выступил обладатель премии «Сатурн» Дэвид С. Гойер, подаривший миру «Темный рыцарь», «Темный город», «Бэтмен: Начало», «Блейд» и «Демоны Да Винчи». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэвид Эллисон, участвовавший в создании картин «Стартрек: Возмездие», «Железная хватка», «Джек Ричер» и «Видоизменный углерод», Дэна Голдберг, благодаря которой свет увидел «Я — легенда», «Дом у озера» и «Забирая жизни», и Марси Росс, работавшая над сериалом «Кондор».