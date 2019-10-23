Москва, , 12:04 — REGNUM 23 октября в Государственном музее Востока открывается выставка «Серебряная симфония. Творчество художника-ювелира Алипат Багаевой».Выставка «Серебряная симфония» посвящена творчеству дагестанского художника-ювелира, которое иллюстрирует основные направления авторского ювелирного искусства, характерные для национальных регионов России. Посетители выставки увидят более ста ювелирных произведений Алипат Багаевой: кольца, серьги, браслеты, кулоны, ожерелья, колье. Художница создает сложные ювелирные комплексы, которые экспонируются на российских и международных выставках и конкурсах. Она умело использует техники ажурной и накладной филиграни, создав узнаваемый авторский почерк, сочетающий гибкость растительного узора с с насыщенными цветами камней. Выставка в Государственном музее Востока представляет избранные работы, подготовленные художницей для своей юбилейной выставки, показанной в 2019 году в Центре художественных промыслов Дагестана.