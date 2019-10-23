Нью-Йорк, США, , 11:59 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу сериала «Бортпроводница» присоединился Рози Перес, известная по «Ночь на Земле», «Дикое сердце», «Белые люди не умеют прыгать», «Невидимые дети» и «Счастливый случай». Актриса исполнила роль подруги главной героини, которая совсем не умеет хранить чужие тайны. Триллер повествует историю бортпроводницы, которая проснулась в неизвестном ей отеле, в постели с мертвым незнакомцем. Она не помнит ни что произошло, ни как оказалась в подобной ситуации. Теперь ей необходимо разгадать эту загадку ради спасения собственной жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила сама Кейли Куоко. Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги» и Сара Шехтер, благодаря которой свет увидел «Флеш», «Стрела», «Титаны» и «Тайны Лауры».

Главные роли исполнили Кейли Куоко, знакомая зрителям по картинам «Теория большого взрыва», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка», «Побег» и «Моя так называемая жизнь», и Михиль Хаусман, получивший признание благодаря «Игра престолов», «Век Адалин», «Черная книга», «Дикая» и «Темное дитя».