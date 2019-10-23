Лондон, , 11:54 — REGNUM В знаменитом лондонском универмаге Selfridges откроется корнер художника Даниэля Аршама, хорошо известного модной общественности по сотрудничеству с Кимом Джонсом для коллекции Dior Men весна-лето 2020. Об этом сообщает официальный Инстаграм художника.

На выставке будут представлены скульптурные работы, переделанный в его мастерской автомобиль, различные модные аксессуары и суп Heinz в жестяных банках с белой этикеткой по £1,5.

Аршам создаёт скульптуры из окаменелых медиафайлов двадцатого века, изготовленных из различных материалов, включая гипс, стекло, щебень, мрамор и гипсовый цемент. Созданные в виде хрупких артефактов, они покрыты крошечными трещинами и участками, где поверхность рассыпалась, разрушаясь от неиспользования и устаревания.