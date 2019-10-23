Москва, , 11:32 — REGNUM Известный российский рэпер Витя-АК (Он же Виталий Гостюхин) прокомментировал свое сотрудничество с популярными телепроектами и онлайн-казино, в частности, в интервью журналистам, исполнитель поблагодарил Ольгу Бузову и редакторов проекта «Дом-2» за сотрудничество, признав, что это принесло ему большую популярность и гонорар.

«Конечно, бабки заплатили. Бабки заплатили и теперь моя музыка играет как гимн в Доме-2», — заявил журналистам рэпер.

По информации российского новостного портала e1.ru, Виталий доволен работой в проекте, во многом потому, что он помог созданию его нового образа. Также в интервью он хорошо отзывался о Бузовой, отметив ее трудолюбие. По его мнению, добиться того, чтобы за твоим аккаунтом в Инстаграм следили 16 миллионов человек — огромный труд.

Напомним, что в ноябре 2018 года Ольга Бузова и Витя-АК записали песню, которая стала гимном проекта «Дом-2». Позже исполнители сняли на нее клип, в котором приняли участие множество знаменитостей проекта. Примечательно, что в нем Бузова впервые зачитала рэп.