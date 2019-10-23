Лос-Анджелес, США, , 11:18 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FOX объявило о том, что премьера сериала «Рождество с семейкой Муди». В центре сюжета комедии находится сплоченная, но слегка странная семейка, состоящая из пяти человек, которые собираются в своем родном городе Чикаго для того, чтобы уютно отпраздновать Рождество. Однако, каждый из них хранит свои маленькие и иногда очень забавные тайны.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Дэнис Лири, известный по «Афера Томаса Крауна», «Плутовство», «Солдатики», «Короли самоубийств» и «Спаси меня», Элизабет Перкинс, знакомая зрителям по картинам «Большой», «Чудо на 34-й улице», «Это мы» и «Дурман», Франсуа Арно, снявшийся в «Борджиа» и «Нереальный холостяк», обладатель премии телеканала MTV Джей Барушель, сыгравший в «Малышка на миллион», «Боишься ли ты темноты?» и «Мужчина ищет женщину», и Улка Моханти.

В качестве шоураннеров выступили Боб Фишер, подаривший миру «Мы — Миллеры» и «Незванные гости», и Роб Гринберг. Команду исполнительных продюсеров возглавили Джейсон Берроуз, участвовавший в создании картин «Решала», «Ничего не происходит» и «Проблемы».