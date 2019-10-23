Москва, , 11:16 — REGNUM 25 октября в центре «Космонавтика и авиация» (павильон № 34 «Космос») на ВДНХ откроется выставка фотографий, сделанных космонавтами во время экспедиций с МКС. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Посетители выставки «Взгляд сверху» смогут увидеть облака над Курилами и Кавказом, озера Балатон и Чад, мировые столицы и Великую Китайскую стену. Всего в экспозиции представлено около 100 снимков, созданных в период с 2007 по 2018 год.

Важную часть выставки составят работы летчика-космонавта, Героя России и президента центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федора Юрчихина. «Самая большая проблема связана с освещением. Дело в том, что в космосе свет выставляет всегда природа, а мы ничего не можем изменить. Чтобы сделать удачный кадр, нужно проводить часы у иллюминатора и постоянно заниматься расчетами, точно знать, под каким углом, с какой стороны упадет свет. В космосе каждый из нас — охотник за светом. Ну, а на этой выставке собраны лучшие трофеи такой охоты», — рассказал Федор Юрчихин.