Руан, Франция, , 11:12 — REGNUM 26 октября в резиденции Пикассо Château de Boisgeloup в Нормандии, в которой он жил и работал до Второй мировой войны, откроется выставка работ Шона Скалли «Celtique». Об этом сообщает портал ArtFixDaily.

Шон Скалли известен в мире своими абстрактными работами. В их основе — линии, геометрические фигуры и ярки мазки масла. В своих произведениях он подчеркивает архитектурный мотив — стены, окна, здания, двери…

Выставка организована по инициативе галереи Almine Rech. Картины и скульптуры художника можно будет увидеть в бывших конюшнях, превращённых когда-то в скульптурную мастерскую Пикассо, церкви XIII века и голубятне.