Ереван, , 10:56 — REGNUM 22 октября 2019 года на конгрессе WCIT (Всемирный конгресс информационных технолоий) в Ереване оркестр под руководством дирижера Сергея Смбатяна исполнил полностью сгенерированные компьютером мелодии. Сообщается, что во время выступления присутствовал премьер-министр Никол Пашинян с семьей.

«Сейчас оркестр впервые увидит ноты, которые сгенерировал искусственный интеллект. Такого в мире никогда не было. Вы будете первыми, кто услышит музыку искусственного интеллекта», — именно так было объявлено это выступление.

По информации армянского новостного агентства Sputnik Армения, выступление проходило на главной площади республики, специально по этом случаю была возведена массивная сцена. Выступление сопровождалось фейерверками и светом шоу.

«Это один из сюрпризов, который мы подготовили для международного сообщества, чтобы показать инновационное мышление армян. Музыку написал искусственный интеллект, который мы между собой называем искусственным талантом», — заявили организаторы Всемирного конгресса.