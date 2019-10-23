Москва, , 10:37 — REGNUM 23 октября в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели открывается выставка известного итальянского фотографа и журналиста Массимо Вичинанца «Лукания».

Лукания — это область в южной Италии, где работали Гораций и Карло Леви, Пьер Паоло Пазолини и Фрэнсис Форд Коппола. Природные особенности региона в сочетании с историческими памятниками делают его одним из самых интересных в Италии.

В фотографиях автора отражена подчас скрытая от глаз простых туристов жизнь региона, уникальная природа и архитектура городов, а также особенности быта местных жителей.

Экспозиция подготовлена Российской академией художеств в сотрудничестве с посольством Италии, Национальным агентством по туризму Италии и Институтом итальянской культуры.