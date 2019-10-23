Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM 21 октября 2019 года стало известно, что советская и российская рок-группа «Чайф» отметит свое 35-летие туром по городам Европы и России. Сообщается, что отечественный коллектив отправиться в турне «Война, мир и …» в начале 2020 года.

В Москве коллектив выступит 20 марта на «ВТБ Арене Динамо». В рамках своего тура музыканты посетят Женеву, Цюрих, Берлин, а также выступят на фестивале «Piligrim Rock» в Мангейме.

По информации российского новостного агентства InterMedia, свой тур уральские рокеры планируют закрыть концертом в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».

Организаторы сообщают, что полный список городов будет объявлен позже.