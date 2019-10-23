Штат Калифорния, США, , 10:14 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о начале работы над сериалом «Великая армия». Картина основана на пьесе Кети Каппьелло «Шлюха» и раскрывает историю шестнадцатилетней Джои Дель Марко, изнасилованной тремя своими закадычными друзьями во время пятничной вечеринки.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Одесса Адлон, известная по «Уэйн», «Любовь», «Нэшвилл», «Семья» и «Женский мир», и Малик Джонсон, знакомый зрителям по картинам «Когда они нас увидят», «Власть в ночном городе», «Везунчик» и «Покажите мне героя».

В качестве шоураннеров выступили Джошуа Донен, подаривший миру «Карточный домик», «Исчезнувшая», «Быстрый и мертвый» и «Спартак: Боги арены», и Бо Уиллимон, участвовавший в создании картин «Мартовские иды», «Первые», «Две королевы» и «Джонни Кэш: Американский бунтарь». Команду исполнительных продюсеров возглавили Крис Хэтчер, благодаря которому свет увидела кинолента «Жестокие мечты».