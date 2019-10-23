Штат Калифорния, США, , 10:02 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что премьера документального сериала «Готов к войне» состоится 22 ноября.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о судьбах ветеранов многочисленных войн, которые ведут США по всему миру. Материалы раскрывают личные истории отставных военных, завербованных мексиканскими наркокартелями для тренировки бойцов или выполнения особых заданий наркобаронов.

В качестве шоураннера выступил Эндрю Ренци, работавший над «Двое врат сна», «Сострадание к прекрасному» и «Выпускники». Команду исполнительных продюсеров возглавили Керстин Эмхофф, участвовавший в создании картин «Доверие», «Охота на Усаму», «Каньоны» и «Последний год», и Ник Боак.