Берлин, , 09:47 — REGNUM Министр культуры Германии Моника Грюттерс созвала группу экспертов для разработки плана центрального учреждения, которое будет заниматься архивированием и продвижением фотографического культурного наследия страны. Об этом сообщает портал The Art Newspapper Russia.

«Я не могу и не буду оставаться в стороне перед угрозой утраты ценного культурного наследия, — заявила министр в берлинской Академии художеств. — Разве не миссия федерального правительства — сохранять работы выдающихся фотографов, так же как произведения литературы или музыки?»

В Германии, где культурная политика является приоритетом для 16 федеральных земель, управление фотографическим наследием до сих пор было в ведении музеев, университетов и государственных архивов. Но музеям часто не хватает ресурсов, многие коллекции попросту негде хранить и экспонировать. Некоторым фотографам не остается ничего другого, как создавать свои, независимые архивы. Эту проблему и собирается решить новый фонд.