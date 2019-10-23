Пятигорск, Ставропольский край, , 08:38 — REGNUM Международный театрально-музыкальный фестиваль «Эолова арфа — 2019» пройдет с 26 по 30 октября в Театре оперетты в городе Пятигорске. В нем примут участие артисты музыкальных театров и филармоний, а также студенты профильных учебных заведений из регионов России и стран зарубежья, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе администрации города.

Конкурс проводится в два тура: публичные выступления на концертах-просмотрах и заключительный гала-концерт, на котором будут объявлены имена лауреатов и дипломантов фестиваля. Жюри выберет победителей в номинациях «Академический вокал» и «Оперетта и музыкальная комедия».

В жюри фестиваля будут работать мастера музыкального театра, музыковеды, театральные критики, педагоги, представители менеджмента в сфере культуры и искусства. Возглавит судейскую коллегию оперный певец, педагог, солист Большого театра России, народный артист РФ Владимир Маторин.

В программу фестиваля также включены мастер-классы по сценической речи, академическому вокалу и драматургии образа.

Напомним, впервые театрально-музыкальный фестиваль «Эолова арфа» прошел в Пятигорске в 2018 году. В дебютном мероприятии приняли участие более 50 артистов из Армении, Белоруссии, Китая, Молдовы и Украины, а также представители около десятка регионов России.