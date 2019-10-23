Ульяновск, , 08:31 — REGNUM В Ульяновской области для школьников организованы показы детско-юношеских фильмов в рамках проекта «Классные показы». Для показа отобраны фильмы краеведческого, художественного и патриотического характера. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в продолжение развития киноиндустрии в регионе предложить проводить обучение, как снимать фильмы, «в том числе для соцсетей», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Проект «Классные часы» реализуется в образовательных организациях на средства из регионального бюджета, став победителем конкурса среди НКО. Он включает показ киноальманахов с «возможной творческой встречей с актёрами и создателями фильмов», говорится в сообщении. В программе — детско-юношеские фильмы, которые посвящены краеведческой и патриотической тематике, также показываются художественные фильмы.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что в регионе необходимо развивать «всё, что связано с образовательными процессами в киноиндустрии»:

«Необходимо обучать людей снимать фильмы, в том числе для социальных сетей, которые расскажут о жизни в городах и других населённых пунктах глазами простого человека».

Отметим, что в области в настоящее время действуют 17 школ кино и телевидения, на территории региона также снимаются художественные фильмы.