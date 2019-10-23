Пекин, , 06:48 — REGNUM Выставка по случаю 120-й годовщины находки «письмен на черепашьих панцирях» открылась в Национальном музее Китая в Пекине, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

На выставке представлено около 190 экспонатов, представляющих высокую научную и культурную ценность, включая гадательные кости и черепашьи панцири, бронзовые изделия, изделия из нефрита и книги, позволяющие посетителям понять исторический и культурный контекст «письмен».

Отметим, что «письмена на черепашьих панцирях» представляют собой важный материал для исследования происхождения китайских иероглифов. Впервые они были обнаружены в 1899 году. Письмена занесены в программу Память мира ЮНЕСКО.

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