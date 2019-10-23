Кемерово, , 06:42 — REGNUM У Парка ангелов, который был организован на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, появился свой сайт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сайте четыре раздела: о парке, виртуальный гид, фотоконкурс и контакты.

«Главная идея парка — он должен стать местом памяти и местом силы», — говорится в разделе «О парке».

Кроме того, у парка теперь есть своя страница в Instagram.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что остановку общественного транспорта «Швейная фабрика» в Кемерове переименовали в «Парк ангелов».

Парк ангелов был открыт в середине сентября.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. В нём погибли 60 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кемерове появилась остановка «Парк ангелов»