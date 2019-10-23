Якутск, , 05:39 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев озвучил, что для размещения национальных общин найдут площади в Арктическом центре эпоса и искусств, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Надо понимать друг друга и работать на общий результат», — сказал в прямом эфире в соцсетях глава республики, отвечая на вопрос о возможном выделении места для национальных общин в АЦЭИ.

Первый этап строительства комплекса — здание филармонии на берегу озера Сайсары. Его планируют закончить через три года. В общем, в центре будет Саха театр, государственная филармония, театр Олонхо и другие учреждения культуры.

Строительство будут осуществлять на принципах государственно-частного партнёрства с привлечением инвестиций. Всего необходимо 10 млрд рублей. Соглашения были подписаны в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Якутии Айсена Николаева, прошедший Восточный экономический форум в сентябре для республики оказался очень успешным.

«Мы заключили 44 соглашения на общую сумму более 40 млрд рублей. Интересные проекты с РусГидро по строительству второй очереди Якутской ГРЭС-2 и созданию единого теплосетевого хозяйства в Якутске, с японскими компаниями много перспективных проектов, в том числе и по реконструкции аэропорта в Якутске, с Росатомом по строительству малых атомный станции на севере республики и многие другие», — подвёл итог глава республики.