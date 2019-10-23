23 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Москва, , 15:34 — REGNUM Книжные шедевры начала XX века

В Национальную электронную детскую библиотеку добавлено 76 изданий для детей и о детях, изданных в начале XX века, в основном до революции, из фондов РГБ и РНБ.

Можно бесконечно наслаждаться иллюстрациям, заставками и виньетками, нарисованными Елизаветой Бём и Н. Ивановым для роскошного издания азбуки «Пророк Наум, наставь на ум». Поводом к составлению азбуки послужили рукописные буквы из «Буквицы» времен царя Алексея Михайловича (правил с 1645 по 1676 годы).

Рисунки под каждую букву выполнены с сохранением сказочного или народного духа. Для заставок под каждую букву подобраны сибирские камни. В оформлении используются изображения монет разных периодов, начиная с червонца царя Михаила Федоровича, рубля и четвертака царя Алексея Михайловича, полушки Анны Иоановны, гривны Екатерины и пятака Екатерины II. По преданию, пророк Наум — патрон науки, обучение грамоте начинали 1 декабря, в День святого пророка Наума. В альбом входило пять выпусков с 31-й акварелью Елизаветы Бём. Печаталось издание в Париже поставщиком двора его императорского величества И. С. Лапиным на лучшей меловой бумаге, рисунки наклеивались на бумагу Верже специального изготовления. Сто номерных, изготовленных с особым тщанием экземпляров с автографом Елизаветы Бём распространялись по подписке стоимостью 50 рублей. Отдельный стандартный выпуск можно было купить за 6 рублей, полный набор — за 30. Уже тогда азбука предварялась перечнем малоизвестных слов и названий («братина», «тавлинка», «ушкуйник» и др.). В библиотеке представлены три альбома, некоторые картинки отклеились и были утеряны.

Издание 1915 года «Песнь о Вещем Олеге» — прямой предшественник современных изданий, в которые, кроме исходного текста, произведения включаются множество дополнительных элементов, позволяющих читателю войти в контекст. В издание, предназначенное для младших классов среднеучебных заведений и народных училищ, входят копия рукописи Пушкина, 27 рисунков, разбор баллады и примечания, составленные инспектором московской XI гимназии И. К. Линдеманом.

И.К. Линдеман (из предисловия к изданию) Имѣя въ виду заинтересовать ученика всесторонне, я далъ подробныя объяснительныя примѣчанія филологическаго, историческаго и археологическаго характера, присоединивъ рисунки, поясняющіе затрагиваемые мною вопросы археологіи, и приложивъ карту съ отмѣченнымъ на ней царствомъ хозарскимъ. Не довольствуясь толкованіемъ малопонятныхъ словъ, я обратилъ вниманіе на сравнительное изученіе, неоднократно прибѣгая къ аналогіямъ, сопоставленіямъ. Я составилъ словарь изъ словъ, входящихъ въ балладу.

Неожиданно много изданий, посвященных скаутам, — как реальных практических советов, так и рассказов для чтения. Основное издание из этого пула — «Юный разведчик». Автор — лорд Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл, основатель скаутского движения, в чине полковника отличился в Англо-бурской войне и заслужил громкую известность лучшего разведчика в армии.

Из предисловия к 3-му изданию «Юного разведчика» Подготовить новое поколѣніе гражданъ Россіи, крѣпкихъ физически и душевно, сильныхъ волей, одухотворенныхъ благородствомъ предстоящаго имъ служенія нашей прекрасной Родинѣ — вотъ задача, которая стоитъ на очереди.

Иоасаф Арианович Любич-Кошуров, Павел Владимирович Засодимский, Клавдия Владимировна Лукашевич, Иван Иванович Горбунов-Посадов — имена этих авторов практически забыты, но в свое время они были чрезвычайно популярны, постоянно печатались в детских журналах. Вот и в этой подборке их книг в избытке.

Для поклонников Эльзы Бесков рассказ «Тося на лыжах». В пересказе, но с рисунками автора.

Один из вечных вопросов — чем заняться нашим детям? В 1913 году издавалась серия книг с таким названием. Вашему вниманию предлагаем первую книгу из серии — Дети дома, в семье. Вдруг что-то удастся применить в современной жизни.

Редактор серии И. Горбуновъ-Посадовъ Сердечно рекомендую вниманію русскихъ матерей и вообще родителей, воспитательницъ и воспитателей, руководительницъ дѣтскихъ садовъ и младшихъ приготовительныхъ классовъ эту, съ большою любовью и прекраснымъ знаніемъ дѣла составленную, серію книжекъ. Въ нихъ они найдутъ, столь необходимое всѣмъ, хорошее, продуманное подспорье для устройства дѣтскихъ занятій, дѣтскихъ работъ и развлеченій.

Чем заняться нашим детям?/сост. Л. Дрешев.— Москва: тип. «Крест. календаря», 1913 © Национальная Электронная Детская Библиотека

Сыр вряд ли удастся сделать в домашних условиях, но ухаживать за мебелью или создавать модели из картона нам и нашим детям вполне по силам.

Многие интересные издания остались за рамками этого краткого обзора, поэтому заходите в НЭДБ и листайте книги, изданные в начале прошлого века. Уверен, никто не будет разочарован!

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