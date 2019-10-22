Лос-Анджелес, США, , 20:45 — REGNUM Глава телевизионного подразделения Marvel Джеф Лоуб покинет компанию после назначения Кевина Файги на должность креативного директора. Об этом 22 октября сообщил журнал Variety со ссылкой на инсайдеров.

https://twitter.com/screenrant/status/1186672412886220800

Источники издания сообщают, что Лоуб покинет пост Marvel TV «в ближайшие недели». По имеющейся информации он будет пытаться устроиться на работу в другой организации, также связанную с телевидением.

Джеф Лоуб занял должность главы Marvel TV в 2010 году, превратив ТВ-направление компании в то, каким оно являлось до последнего времени. Ранее стало известно, что руководство Marvel решило сделать подразделения Marvel TV и Marvel Family частью Marvel Studios, таким образом, передав их под контроль Кевина Файги.

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