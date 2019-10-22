Нью-Йорк, США, , 20:25 — REGNUM Известная американская певица, рэпер и автор песен Азилия Бэнкс решила поменять свое сценическое имя для выступления на территории России и стран СНГ. Теперь исполнительница будет исполнять свой репертуар на российской сцене под именем «Азилька».

«Я решила сменить имя в России и на территориях бывшего СССР на Азилька. Я думаю, что это восхитительно», — написала певица в своем инстаграм.

По информации российского новостного агентства InterMedia, артистка добавила, что именно так ее называют дома, это легко произносится, что и определило ее выбор.

К своему посту в инстаграме она прикрепила фотографию с надписью: «Азилька», написанную кириллицей, спросив у своих подписчиков, нравится ли им ее новое имя. Стоит напомнить, что последний раз певица приезжала в Россию с выступлением летом этого года. О конкретных датах новых концертов не сообщается.