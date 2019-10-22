Москва, , 18:48 — REGNUM 22 октября в Государственный музее архитектуры имени А.В. Щусева открылся международный выставочный проект «Шухов. Формула архитектуры». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка станет крупнейшим показом творчества Владимира Григорьевича Шухова: экспозиция займет 7 залов анфилады музея и представит более 300 предметов, многие из которых будут показаны публике впервые. Основу экспозиции составляют два новаторских изобретения Шухова: стальные сетчатые перекрытия и сооружения гиперболоидного типа.

В рамках выставки впервые будет представлен 3D-фильм, основанный на фотографиях Шухова. Фильм — первая попытка кинематографически передать уникальное творчество Шухова в искусстве фотографии через своеобразный визуальный дневник, в котором зафиксирована повседневная жизнь России на рубеже XIX-ХХ веков.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.