Москва, , 18:41 — REGNUM 26 и 27 октября на 5 и 6 этажах московского универмага «Цветной» состоится заметное мероприятие в мире столичной моды — Vintage Marketplace. Ярмарка объединит 70 лучших винтажных марок Москвы и других городов. Об этом сообщает официальный сайт «Цветного».

В известном столичном магазине расположатся винтажные проекты, одежда и аксессуары из прошлого, а также предметы интерьера. Сделать перерыв в покупках можно будет в фуд-корте «Брикет Маркет», который подготовил специальные предложения на время проведения мероприятия.

Также команда Vintage Marketplace совместно с «Брикет Маркет» создаст инсталляцию, посвященную осознанному потреблению, винтажной эстетике и бережному отношению к природе. Участники продемонстрируют уникальные объекты из личных коллекций, которые до этого момента не были показаны нигде.