Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Российская металл-группа Amatory выпустила первый с 2015 года альбом «Doom» в обновленном составе. В записи этой пластинки принял участие Сергей Раев, для которого это явилось первой работой в составе коллектива. Напомним, что он пришел в группу весной 2019 года.

В данный альбом вошли 10 треков, причем некоторые из них уже выпускались в виде синглов и хорошо знакомы поклонникам.

По информации российского новостного портала Newsmuz, альбом отличается грязным, словно небрежно сведенным звуком и неразборчивым вокалом. По мнению За счет этого выходившие ранее синглы получили иное звучание.

Сообщается, что в ноябре 2019 года группа начнет свой тур в поддержку альбома. 10 ноября коллектив выступит в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт», а 15 ноября в московском «Известия Hall».