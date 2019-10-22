Москва, 22 октября 2019, 17:51 — REGNUM На юго-востоке Москвы проводится благоустройство и озеленение территории парка в Капотне. В рамках этих работ на набережной Москвы-реки начали возведение нового павильона кафе. Он появится в центральной части парка поблизости от павильона, в котором разместится Госинспекция по маломерным судам (ГИМС) и спасатели. Оба павильона согласно общей концепции благоустройства создадут в едином стиле.
Сам павильон кафе с баром, служебным помещением и туалетом займет более 150 квадратных метров. В помещении оборудуют зал для 30 посетителей.
В этом кафе посетители парка смогут перекусить и отдохнуть, также здесь будет удобно ожидать получения госуслуг в ГИМС. В парке уже завершены работы по благоустройству бульвара и променада вдоль набережной, почти закончено устройство экотроп. Также рабочие активно обустраивают детские и спортивные площадки. Дополнительно в парке посадят деревья и кустарники, которые подберут с учетом общего облика пространства и их декоративности в разное время года.
Полностью благоустройство парка в Капотне специалисты планируют завершить уже в текущем году.