Москва, , 17:51 — REGNUM На юго-востоке Москвы проводится благоустройство и озеленение территории парка в Капотне. В рамках этих работ на набережной Москвы-реки начали возведение нового павильона кафе. Он появится в центральной части парка поблизости от павильона, в котором разместится Госинспекция по маломерным судам (ГИМС) и спасатели. Оба павильона согласно общей концепции благоустройства создадут в едином стиле.

«На данный момент подготовлено железобетонное основание для устройства будущего кафе и открытой террасы. В скором времени специалисты приступят к монтажу павильона: с помощью металлоконструкций сформируют его каркас — возведут колонны, затем смонтируют связующие балки и конструкции кровли. После приступят к внутренней и внешней отделке. Павильон будет оснащен системами освещения, водоснабжения и отведения, а еще отопления и кондиционирования. Также приступят к устройству открытой террасы», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Сам павильон кафе с баром, служебным помещением и туалетом займет более 150 квадратных метров. В помещении оборудуют зал для 30 посетителей.

«Перед кафе будет обустроена открытая терраса, выйти на которую можно будет с двух сторон. Ее площадь составит более 106 «квадратов», на ней смогут разместиться 34 посетителя», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В этом кафе посетители парка смогут перекусить и отдохнуть, также здесь будет удобно ожидать получения госуслуг в ГИМС. В парке уже завершены работы по благоустройству бульвара и променада вдоль набережной, почти закончено устройство экотроп. Также рабочие активно обустраивают детские и спортивные площадки. Дополнительно в парке посадят деревья и кустарники, которые подберут с учетом общего облика пространства и их декоративности в разное время года.

Полностью благоустройство парка в Капотне специалисты планируют завершить уже в текущем году.