Грозный, , 17:42 — REGNUM В столице Чечни 21 октября отрыта Национальная электронная библиотека. В ней представлено более 200 тысяч единиц документов и книг чеченских авторов. Работы по их оцифровке велись в течение двух лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Помещение библиотеки включает в себя читальный зал для научных сотрудников, электронный читальный зал Президентской библиотеки, отдел читального зала электронных изданий и отдел для проведения вебинаров.

В книжный фонд нового современного учреждения культуры вошли исследования, очерки, научные работы по истории Чечни с древнейших времен, копии старых газет и редких книг.

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