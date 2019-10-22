Москва, , 17:23 — REGNUM 22 октября в Музее Победы в Москве открывается масштабный выставочный проект «Окна сатиры». Он приурочен к 100-летию начала создания знаменитых плакатов. В работе над экспозицией приняли участие Музей Победы, Российское военно-историческое общество, Музей В. В. Маяковского, Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, Государственный архив Российской Федерации и Информационное агентство России ТАСС. Об этом сообщает официальный сайт музея.

На выставке представлено более 200 плакатов, отразивших события Русско-японской и Первой мировой войн, «Окна сатиры РОСТА» 1919—1921 годов и знаменитые «Окна ТАСС» 1941—1945 годов.

В релизе музея отмечается, что посетители смогут увидеть фотографии и документы, рассказывающие о создании «агиток» первой половины ХХ века. В числе других экспонатов — инструменты, краски и кисти, принадлежавшие известным художникам, а также личные вещи Владимира Маяковского и Лили Брик.