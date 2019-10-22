Москва, , 17:06 — REGNUM В Новой Третьяковке 23 октября откроется выставка «Авангард. Список № 1. К столетию Музея живописной культуры», посвященная советским художникам-авангардистам. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Музей живописной культуры был первым в мире государственным музеем авангардного искусства и одним из первых государственных музеев живописи вообще. Тогда более 700 произведений авангардного искусства были переданы в экспозицию Третьяковской галереи, но надолго там не задержались: в середине 1930-х в СССР началась борьба с формализмом, и все авангардистские программы были свернуты.

Выставка в Новой Третьяковке — это точная реконструкция экспозиции Музея живописной культуры, восстановленная по архивным документам. Посетители увидят более 250 живописных, графических и скульптурных работ, многие из которых на сегодняшний день находятся в региональных и зарубежных коллекциях. В экспозиции, в частности, будут представлены работы Малевича, Кандинского, Штеренберга, Татлина.

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.