Лондон, , 17:02 — REGNUM 7 ноября 2019 года в Англии в аукционном доме Cheffins Fine Art будут распроданы вещи вокалиста и танцора британской электронной группы «The Prodigy» Кита Флинта. Напомним, что культовый исполнитель трагически ушел из жизни в марте 2019 года. Он был найден повешенным в своем доме: представители группы и близкие утверждают, что музыкант совершил самоубийство из-за продолжительной депрессии.

Ранее сообщалось, что незадолго до своего ухода Кит Флинт выставил на продажу свой особняк, в котором он проживал вместе с женой.

По информации российского новостного портала SMNews, среди предложенных лотов — личные вещи исполнителя, такие как кровать, сделанная на заказ, пирсинг, который он использовал на концертах, мотоэкипировка и даже награда MTV.

Представители группы сообщают, что все доходы от аукциона пойдут на погашение долгов.