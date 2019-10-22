Москва, , 16:56 — REGNUM В галерее современного искусства HSE ART GALLERY — выставочной площадке Школы дизайна НИУ «Высшая школа экономики» — открылась персональная выставка Александра Джикии — художника, профессора, архитектора и руководителя направления «Дизайн среды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

На выставке представлены произведения из раннего цикла творчества художника, датируемые 1981−1983годами — графика, живопись, объекты, инсталляции, документация однодневных выставок, которые он организовывал в МАРХИ вместе с одногруппниками. В это время он сам еще был студентом и активно искал свой собственный авторский стиль, подражая поочередно то одному, то другому художнику, пока не обрел собственную оригинальную манеру.

Ранние работы отражают искренние эмоции молодого художника, который только начинает свой путь и испытывает восхищение и от своей силы, и от того, что ждёт его впереди. Спустя почти 35 лет Джикия считает работы, созданные в тот период, лучшими из всего, что он когда-либо делал.

Выставка продлится до 23 октября 2019 года.