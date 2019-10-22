Нью-Йорк, США, , 16:46 — REGNUM Сюжет предстоящего сериала «Судья Дредд: Мега-Сити» (Judge Dredd: Mega City One) расскажет не только о главном герое, но и о других персонажах. Об этом 22 октября сообщил портал Screen Rant.

Представитель британского издательства 2000 AD Майк Молчер в интервью журналистам рассказал, что будущее шоу не будет сосредоточено только на Дредде. Сюжет также расскажет о коллегах главного героя и различных преступлениях, с которыми они сталкиваются в мегаполисе Mega-City One.

Молчера также спросили о возможном возвращении Карла Урбана, который снялся в кинокомиксе «Судья Дредд 3D» 2012 года. Он ответил, что это возможно, но отметил, что продюсеры ещё не проводили кастинг.

Напомним, фильм «Судья Дредд 3D» совместного производства Великобритании и ЮАР вышел на экраны в сентябре 2012 года. К сожалению, картина, понравившаяся многим любителям комиксов и критикам, провалилась в прокате. При бюджете $50 млн она смогла собрать в США лишь $13,4 млн, а в мире — $36,6 млн.