Бангор, США, , 16:36 — REGNUM Городской совет города Бангор в штате Мэн одобрил прошение Стивена Кинга о переустройстве его дома в общественное пространство, которое одновременно будет выполнять функции архива, музея и писательской резиденции. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

За последние годы особняк Стивена Кинга в городе Бэнгор успел стать местом паломничества для поклонников писателя. Фанаты любят фотографировать фигурные ворота особняка, на которых присутствуют изображения множества крылатых существ.

Город Бангор получил особую известность как прототип городка Дерри, где разворачиваются события культового романа «Оно».