Великий Новгород, , 16:35 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 22 октября, открыли памятный знак в честь средневековой Новгородской республики — стилизованную карту Новгородской земли XII — XV веков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, памятный знак установлен в Кремлёвском парке.

Памятный знак «Новгородская земля XII – XV вв.» АНО «Русь Новгородская»

Макет карты средневековой Новгородской земли за полгода изготовила команда скульптора Вадима Боровых.

«Каждый барельеф и орнамент, а их более 30, имеет точную историческую достоверность и соответствует эпохе», — отметили в офисе туризма «Русь Новгородская».

К карте прилагается аудиогид и разработано приложение с дополненной реальностью для AppStore и GooglePlay. Найти QR-коды со ссылкой для аудиогида и приложений можно на информационной доске у памятного знака.

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