Дублин, , 16:23 — REGNUM Попытка Дублинского городского совета вернуть останки Джеймса Джойса в Ирландию были встречены сопротивлением со стороны Швейцарии, где похоронен писатель. Об этом сообщает The Guardian.

Джойс покинул Ирландию в 1904 году и в последний раз возвращался на родину в 1912 году. Он умер в 1941 году в возрасте 58 лет в Цюрихе. После его кончины министр иностранных дел Ирландии направил приказ: «Пожалуйста, отправьте подробную информацию о смерти Джойса. Если возможно, выясните, умер ли он католиком». Ни один из двух ирландских дипломатов в Швейцарии в то время не присутствовал на его похоронах, а правительство Ирландии впоследствии отклонило просьбу вдовы писателя о репатриации его останков.

Теперь же, накануне 2022 года, когда будет отмечаться столетие его самого знаменитого романа «Улисс», ирландские власти изменили свое решение. Предполагается, что итог спора может решить внук писателя Стивен, однако неизвестно, поддержит ли он устремления дублинцев.