Лос-Анджелес, США, , 16:22 — REGNUM Предстоящий фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» побил рекорд кинокомикса «Мстители: Финал» по показателю предварительной продажи билетов. Об этом 22 октября сообщил портал Digital Spy.

Отмечается, что значения показателя картины Джей Джей Абрамса на 45% больше, чем у фильма братьев Руссо. Издание отмечает, что, таким образом, девятая часть «Звёздных войн» может весьма неплохо выступить в прокате.

Ранее ИА REGNUM опубликовало финальный трейлер картины «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», которая станет заключительной частью многолетней саги о Скайуокерах. Премьера фильма в России состоится 19 декабря 2019 года.

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