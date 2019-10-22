Казань, , 16:17 — REGNUM В Казани с 23 по 28 октября состоится фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Свои постановки на суд зрителей представят труппы театров Башкирии, Хакасии, Карелии, Новосибирской, Белгородской, Пензенской, Курской и Оренбургской областей, а также Красноярского края, Белоруссии, Франции и Италии.

Всего будет показано 18 спектаклей, которые в основном заинтересуют взрослую аудиторию. Жюри определит победителей по номинациям «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «За лучшее музыкальное оформление спектакля», «Новация фестиваля».

Фестиваль откроется парадом кукол.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам исследования Финансового университета при правительстве России Казань попала в число трех самых культурных городов России вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Жители довольны количество театров, библиотек, галерей, кинотеатров, а также уровнем культурной среды и мероприятий в целом.