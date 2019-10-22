Уфа, , 16:14 — REGNUM 18 октября 2019 года российский хип-хоп исполнитель и певец Thomas Mraz выпустил новый альбом «Random-6». Эта пластинка состоит из шести песен. Критики отмечают, что несмотря на то, что исполнитель почти не проводил никакое промо, за исключением выступления в передачи Ивана Урганта, этот альбом с нетерпением ждали поклонники исполнителя. Во многом это объясняется тем, что после ухода Оксимирона, именно Томас стал одним из хедлайнеров Booking Machine.

Сообщается, что в поддержку своего альбома музыкант отправиться в тур по России. 27 октября он выступит в Санкт-Петербурге, а 1 ноября — в Москве.

По информации российского новостного агентства Афиша Daily, после выступлений в столицах, артист отправится по городам России и Украины. «Каждый год мы снова встречаемся в одних и тех же местах, поем одни и те же песни, носим один и тот же мерч. Но несмотря на все это, театр Thomas Mraz в этот раз удивит вас как никогда», — обещает исполнитель.

Напомним, что в прошлом году артист представил поклонникам второй студийный альбом «Hangover».