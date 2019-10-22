Лос-Анджелес, США, , 16:09 — REGNUM Режиссёр Дэвид Эйер опроверг слухи о том, что он якобы дал мало экранного времени Джареду Лето в фильме «Отряд самоубийц» из-за того, что ему не нравилась игра музыканта. Об этом 22 октября сообщил портал Digital Spy.

Когда фанаты спросили его об этом, Эйер назвал слухи «неточной информацией» и добавил, что он ничего такого не говорил и не делал. При этом некоторые поклонники кинокомиксов отметили: вопрос о том, насколько Эйер контролировал съёмочный процесс остаётся открытым, поскольку DC несколько раз потребовала переснять ряд сцен и чувствуется, что над созданием «Отряда самоубийц» работали несколько человек.

Ранее СМИ сообщили, что Джаред Лето якобы обиделся на то, что Warner Bros. и DC собираются снять фильм про Джокера без него и из-за этого решил, что больше не будет играть персонажа.

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