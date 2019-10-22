Москва, , 16:07 — REGNUM В Москве Altmans Gallery открыла экспозицию «Страсть к цвету», посвященную 150-летию выдающегося французского художника, лидера течения фовизм Анри Матисса. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Новый проект, по утверждению организаторов, по-настоящему уникален: «Страсть к цвету» станет единственной юбилейной выставкой Анри Матисса в России, но и во всей Восточной Европе. Кроме того, «Страсть к цвету» — первая моновыставка литографий художника в Москве: экспозиция познакомит с редкими работами художника, малоизвестными широкой аудитории.

В основе экспозиции — 31 литография из художественных сборников «Verve» разных лет (в том числе из альманаха, выпущенного после смерти художника и полностью посвященного творчеству Матисса). Экспозиция также будет дополнена 2 более ранними работами из серии «Десять танцовщиц».

Выставка продлится до 5 декабря 2019 года.