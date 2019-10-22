Москва, , 16:02 — REGNUM Третьяковская галерея сняла с экспозиции ретроспективы Василия Полена картину Александра Головина «Портрет Егише Татевосяна», опознанную как работу, похищенную во время чеченской войны. Об этом сообщает портал The Art Newspapper Russia.

Известный коллекционер Сергей Подстаницкий, который опознал экспонат и опубликовал по этому поводу обращение в Facebook. Он «посоветовал музейным коллегам довести до сведения владельца истинное происхождение вещи, поскольку она была украдена из Грозненского музея во время боевых действий».

Из официального заявления ГТГ: «Незамедлительно после получения этой информации картина была снята с выставки, помещена в запасник музея, а специалисты Третьяковской галереи начали исследования и архивные изыскания с целью прояснения ситуации и получения всех возможных документальных подтверждений. Третьяковская галерея находится в тесном контакте с дирекцией Национального музея Чеченской Республики и пригласила его руководство и специалистов принять участие в работе по установлению истины».