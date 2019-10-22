Иркутск, , 15:59 — REGNUM 1 ноября 2019 года завершается прием заявок на участие в очередном сезоне Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина. Об этом сообщает официальный сайт Российского книжного союза.

Национальная литературная премия имени В.Г. Распутина была учреждена Российским книжным союзом совместно с Правительством Иркутской области в память о великом русском писателе XX века В.Г. Распутине. Премия проводится один раз в два года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Госкорпорации Ростех.

В роли номинатора могут выступить издательства, СМИ, литературные объединения, музеи, библиотеки. Каждый номинатор вправе выдинуть только одно произведение одного автора.

С подробной информацией о порядке выдвижения произведений и порядке проведения премиального процесса можно ознакомиться в Положении о Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина.