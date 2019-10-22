Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Копания «Бомба-Питер» вместе с продюсером Максимом Федоровым готовит к выпуску двойной альбом Михаила Боярского, приуроченный к юбилею исполнителя. В него войдут неизданные концертные песни, которые были созданы совместно с Виктором Резниковым, Максимом Дунаевским, Игорем Корнелюком, Олегом Квашой и другими артистами. Сообщается, что часть песен не известна публике.

«Основной упор делаем на песни Сергея Касторского, с которым Боярский дружил, этот петербургский композитор уже умер. Записи не издавались», — рассказал журналистам Федоров.

По информации российского новостного портала Starhit, некоторые песни были записаны еще несколько лет назад, например, композиция Алексея Шелыгина на стихи Михаила Бартенева «Баллада о кино» была создана в 2009 году и звучала только в титрах к фильму «Человек с бульвара Капуцинок».

В настоящее время идет работа над дизайном и мастерингом альбома. Точная дата релиза неизвестна, однако представители издательства заявляют, что это будет «совсем скоро».